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Kocaeli'de FETÖ/PDY davaları

01 Şubat 2017 Çarşamba, 18:29

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen tutuklu 2 emniyet mensubu ile bir emekli emniyet müdür yardımcısının yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu sanık emekli emniyet müdür yardımcısı Abdurrahman Kadir Demir ve avukatı Murat Genç katıldı.

Duruşmada söz verilen Demir, atılı suçları kabul etmediğini belirterek, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Avukat Genç de müvekkiline ait olduğu iddia edilen ByLock sorgusu ekran çıktısının resmi olmadığını, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Genç, Demir'in tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olduğu göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ByLock raporu ile dijital verilerin yeniden istenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmada da "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan, meslekten ihraç edilen emniyet mensubu Sait Özuğur ile avukatı Murat Yılmaz hazır bulundu.

Sanık Özuğur, FETÖ terör örgütüne ve illegal bir yapıya üye olmadığını, girişimin engellenmesi için darbe günü çalıştığını iddia etti.

Avukat Yılmaz da Sait Özuğur'un telefon hattının IP'sinin birden fazla kişiye verilip verilmediğinin tespitinin yapılmasını isteyerek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme, sanık hakkındaki ByLock sorgusunun tekrar yapılmasına, Bank Asya hesabının açılış ve kapanış tarihinin sorulmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen diğer duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan eski polis memuru Kadir Çelik ve avukatı Murat Yılmaz katıldı.

Duruşmada söz verilen Çelik, hain ve örgüt üyesi olmadığını, ByLock indirmediğini öne sürerek, tahliyesini istedi.

Avukat Yılmaz ise müvekkilinin telefon hattının IP'sinin birden fazla kişiye verilip verilmediğinin tespitinin yapılmasını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki ByLock sorgusunun yeniden yapılmasına, ilgili yerlerden gerekli dijital verilerin istenmesine ve tutukluluk durumunun devamına karar verdi.

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