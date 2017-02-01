Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 6 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır yemlik
|Kg
|0,80
|0,80
|TTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|0,92
|0,92
|TTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,85
|0,92
|TTS
|Buğday kırık
|Kg
|0,80
|0,80
|TTS
|Hububat mamulleri
|Buğday unu tip 1
|Kg
|1,30
|1,36
|TTS
|Buğday unu tip 1 özel
|Kg
|1,52
|1,52
|TTS
|Buğday kepeği kaba
|Kg
|0,70
|0,80
|TTS
|Buğday ruşeymi
|Kg
|0,85
|0,85
|TTS
|Razmol
|Kg
|0,83
|0,83
|TTS
|Bonkalite
|Kg
|0,86
|0,86
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|10,00
|10,00
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|4,60
|5,30
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|6,00
|6,00
|TTS
|Pamuk çekirdeği yemlik
|Kg
|0,73
|0,73
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana kıymalık et
|Kg
|27,00
|28,00
|TTS
|Et (dana sakatatsız)
|Kg
|33,00
|33,27
|TTS
|Et (ot kuzusu)
|Kg
|34,83
|34,83
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|8,25
|8,25
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|İnek
|Ad
|3.228,67
|3.228,67
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kimyon natürel
|Kg
|10,93
|10,93
|MTS
|Kekik
|Kg
|6,00
|6,00
|MTS
|Çörek otu
|Kg
|8,45
|8,45
|MTS
|Diğer ürünler
|Rezene
|Kg
|6,32
|6,32
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış