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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlardan 14'ünün başvuru önceliğine göre satılacağını duyan vatandaşlar, başvurunun yapılacağı banka şubesinin önünde nöbet tutmaya devam ediyor.

Yeni Doğan Mahallesi'nde, TOKİ tarafından yaptırılan 724 konuttan 14'ünün kurasız ve başvuru önceliğine göre açık satışa çıkarıldığını öğrenen vatandaşların, bankanın önünde bekleyişi sürüyor.



TOKİ konutlarına 3 kere başvurduğunu ve bu başvurusunun olumlu sonuçlanacağından ümitli olduğunu söyleyen Zülfiye Turuç, "26 Ocak Perşembe gecesinden beri burada bekliyoruz. 6 Şubat'a kadar beklemek zorundayız. Gece eşim bekliyor, gündüz ben bekliyorum. Ben 63 yaşındayım eşim 70 yaşında. Ev sahibi olmak istiyoruz. Tansiyonum var ama bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Banka önünde 27 Ocak'tan beri beklediklerini belirten Nevriye Taş ise "Biz yedeklerdeyiz. Arkadaşlar çok kararlılar ama biz yine de ümitliyiz. Nasip olursa inşallah biz de bir ev sahibi oluruz. Ben şu anda yedeklerdeyim ama çıkacağına da inanıyorum." dedi.

Havanın soğuk olmasının kendilerini etkilemeyeceğini söyleyen ve 7 gün boyunca banka önünde nöbet tutan Ercan Demirbaş da şunları söyledi:

"6 günüm kaldı, 6 gün sonra inşallah evime kavuşacağım. Geceleri eksi 17 derecelere kadar gördük ama yılmayacağız, devam edeceğiz. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarımızı eşlerimiz karşılıyor, evlerinden yaptıkları yiyecekler ile dayanmaya çalışıyoruz. Dayanacağız sonuna kadar yılmayacağız. Bu evlerden biri bizi nasip olacak. İlk gelen benim, ilk sırada ben varım. İhtiyaçlarımız olduğu zaman yerimize ailelerimizden biri geliyor o şekilde idare ediyoruz."

Kızı için banka önünde nöbet tuttuğunu ifade eden Nazif Kaplan ise "27 Ocak cuma günü işimden izin alarak geldim buraya. 6 yıllık evli olan kızım için kirada olmasını istemiyorum. Devletimizin yaptığı konutlardan taksitleri uygun olduğu için kızıma bir ev, yuva kurmak istiyorum. Günün 24 saatinin 20 saati burada yalnız bekliyorum, damadım gelerek 4 saat dinlendiriyor çünkü o da 16 saat çalışıyor. Kararlıyız, cumadan beri bekliyoruz. 6 değil 16 da olsa bekleriz" dedi.

Kendi aralarında yaptıkları liste ile sıralama belirleyen vatandaşlar, 14 konut için 14 isim belirlediler ve evlerini almakta kararlı olduklarını ifade ettiler.

Diğer yandan, açık satış yöntemiyle satılacak konutlar için başvuruların 6 Şubat-31 Mart tarihlerinde kabul edileceği öğrenildi.