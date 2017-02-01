KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin ilk dava

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - İptal edilen 10 Temmuz 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin, 230 sanık hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından açılan ilk davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları ile şikayetçi kurumların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, bazı sanıklar yönünden farklı illerde açılan "ByLock" davaları olduğunu ve mevcut dosyayla birleştirildiğini kaydederek, dosya kapsamındaki tutuklu sanıkların sayısının 5'e yükseldiğini belirtti.



Duruşmaya, önceki celselerde savunmaları alınmayan sanıkların savunmalarıyla devam edildi.

Sanık Erdoğan Özer, ByLock kullandığı gerekçesiyle Malatya'da da hakkında açılan davayla ilgili savunmasını yaptı. Özer, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Malatya'dan birleşen dosyadan da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Orada ayrıntılı olarak savunmamı yaptım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanıklardan Metin Pazarlıoğlu da FETÖ üyesi olmadığını ve KPSS sorularını daha önce almadığını öne sürerek, "Zamanında geçimimi sağlamak için bir süre bu yapının dershanelerinde hafta sonunda yarı zamanlı çalıştım. 2010 KPSS'de soruları önceden almış olsam, bu soruları eşim ve kardeşimle paylaşırdım. Ama onlar sınavdan düşük puan aldılar." ifadelerini kullandı.



Mahkeme başkanının, FETÖ mensuplarının kriptolu haberleşme programı ByLock kullananlar listesinde adının olduğunu hatırlatması üzerine Pazarlıoğlu, suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu bulunduğu Nevşehir Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan sanık Doğan Atik ise KPSS sorularını sınavdan önce almadığını iddia etti.

KPSS'ye birden fazla girdiğini, her seferinde iyi sonuçlar aldığını söyleyen Atik, "Herhangi bir şekilde sınavdaki başarım örgüt mensupluğuyla ya da soruları daha evvelden temin etmemle alakalı değildir. Meslek lisesi mezunuyum, üniversite sınavına 3 kez girdim. İlk sınavda barajı dahi aşamadım. Ancak çalışarak dereceyle üniversiteyi kazandım. KPSS'de de üniversiteye girişteki gibi azimle çalıştım. Her yıl da başarımı artırdım." şeklinde savunmada bulundu.

Sanıklardan Mehmet Cemil Üren, KPSS'de elde ettiği başarının kendisine ait olduğunu, soruları daha önceden almadığını öne sürdü.

Üren, "KPSS'ye 2008 ve 2012 yılları arasında girdim. İddianamede 2010 KPSS'de yüksek net yaptığım ve soruları önceden temin ettiğim söyleniyor. Ben 2009'daki sınavda da iyi puan almıştım. 2010 sınavında da notumu artırdım. İddianamede yer almayan 2011 ve 2012 sınavlarımda da yüksek puanlar aldım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

SEGBİS ile savunmasını yapan sanıklardan Celal Uslu da suçlamaları reddetti.

Eşinin ve kendisinin 2010 KPSS'den başarılı sonuç aldığını anlatan Uslu, "FETÖ ya da başka bir örgütle hiçbir alakam yoktur. KPSS sorularını daha önceden elde etmedim. Eşimin ve benim sınavdaki başarımız, sıkı çalışmamızdan kaynaklanmaktadır. Kanaate dayanan, kesin delil maiyetinde olmayan bilirkişi raporunu ve iddianameyi kabul etmiyorum. Tekrar sınavında başarımızın düşmesinin sebebi de iki sınav arasında kısa bir süre olması." diye konuştu.

Sanık savunmalarının ardından taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Harun Kocaman'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Öner Güven, Asım Kartal, Mehmet Cemil Üren ve Doğan Atik'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Kararın ardından, davadaki tutuklu sayısı 4'e düştü.

- İddianame



Davada 230 sanık, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme ile zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından yargılanıyor.

İddianamede, soruşturmanın, 10 Temmuz 2010 tarihli KPSS Eğitim Bilimleri, Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarında gerçekleştirilen 3 sınav öncesinde, soruların Fetullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinde görevli ofis elemanı Berat Koşucu tarafından Yalvaç'ta kuyumculuk yapan Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla, yine o dönem Yalvaç'ta ikamet eden sanık Baki Saçı'ya e-maille gönderildiğine dair deliller üzerine başlatıldığı belirtiliyor.

Buradan hareketle sınavlarda usulsüzlük yapıldığı, soruların sınav öncesinde aralarında irtibat bulunan bazı kişilerce elde edildiği ve paylaşıldığının anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Devam eden soruşturmada olayın sadece yerel ölçüde kalmadığı, soruların bu şahıslar haricinde sınava giren birçok adaya da örgütlü şekilde ulaştırıldığı, şüpheli konumundaki kişilerin birlikte hareket ettikleri, bu birlik ve beraberliğin tesadüflerden ibaret olmadığı ve birçok ortak noktalarının olduğu, dosya kapsamında bulunan şüpheli ve müşteki ifadeleri, dijital veri incelemeleri, bilirkişi raporları ve dosya kapsamındaki diğer delillerle tespit edilmiştir. Elde edilen tüm delillerin değerlendirilmesinde eylemlerin hiyerarşik ve örgütlü biçimde gerçekleştiği anlaşılmıştır."

Sanıklar arasında "cemaat bağı" olduğu, soruların sınavdan günler önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilen iddianamede, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde, soruşturma konusu eylemleri gerçekleştirenlerin, FETÖ/PDY içinde yer aldıkları savunuldu.

