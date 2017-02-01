01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde'de trafik kazası : 6 yaralı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 18:52
Niğde'de trafik kazası : 6 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Özdemir yönetimindeki 01 AJH 85 plakalı hafif ticari araç ile Sefa Girişik idaresindeki 20 U 6257 plakalı pikap, Alparslan Türkeş Bulvarı kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden sürücü Mehmet, Mediha, Aleyna, Ayşenur ve Cemregül Özdemir ile diğer araç sürücüsü Sefa Girişik, yaralandı.

Ambulanslarla Niğde Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevrede bulunan bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

İLGİLİ HABERLER

Tomografi sırasında ölen öğretmen ebediyete uğurlandı
YEREL

TOMOGRAFİ SIRASINDA ÖLEN ÖĞRETMEN EBEDİYETE UĞURLANDI
Aladağlar'da dağ keçileri yemlendi
YEREL

ALADAĞLAR'DA DAĞ KEÇİLERİ YEMLENDİ
Niğde protokolü köyleri geziyor
YEREL

NİĞDE PROTOKOLÜ KÖYLERİ GEZİYOR
Niğde -18 derecede dondu
YEREL

NİĞDE -18 DERECEDE DONDU
EMITT fuarında Niğde el halıları sergilendi
YEREL

EMITT FUARINDA NİĞDE EL HALILARI SERGİLENDİ
Niğdeli kadınlar, mülteci ve sığınmacı kadınlarla meslek öğrenecek
YEREL

NİĞDELİ KADINLAR, MÜLTECİ VE SIĞINMACI KADINLARLA MESLEK ÖĞRENECEK
Niğde'de ebe ve hemşirelere eğitim veriliyor
YEREL

NİĞDE'DE EBE VE HEMŞİRELERE EĞİTİM VERİLİYOR
Niğde'nin nüfusu 351 bin 468 olarak açıklandı
YEREL

NİĞDE'NİN NÜFUSU 351 BİN 468 OLARAK AÇIKLANDI
Niğde'de FETÖ/PDY davaları devam ediyor
YEREL

NİĞDE'DE FETÖ/PDY DAVALARI DEVAM EDİYOR
Niğde'de FETÖ/PDY davası
YEREL

NİĞDE'DE FETÖ/PDY DAVASI