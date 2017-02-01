01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde arbede

01 Şubat 2017 Çarşamba, 19:02
Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde arbede

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Yavuz Mahallesi'ndeki semt pazarının küçültülmesiyle ilgili maddenin pazarcı esnafı tarafından protesto edilmesi sırasında arbede yaşandı.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında, Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü ve oylandığı toplantıda, Yavuz Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan pazar yerindeki düzenlemeyle ilgili madde oylamaya sunuldu.

O sırada toplantıyı izleyen bir grup esnaf, ilgili maddeye tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik ve arbede sırasında bazı esnaf meclis salonundaki sandalyeleri meclis üyelerinin önüne fırlattı.

Meclisi protesto eden grubun salondan ayrılmasının ardından, toplantı diğer gündem maddeleri de görüşüldükten sonra bitti.

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sami Kayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süleymanpaşa Belediyesinin Yavuz Mahallesi'ndeki semt pazarını küçültmek istediğini söyledi.

Belediye meclisinin almak istediği karar sonucunda çok sayıda pazar esnafının mağdur olacağını iddia eden Kayın, "Pazar alanında bin 200 esnaf var. Belediye başkanı, kapalı pazar yeri yapmadan buradaki alanı küçültmek istiyor. Burada 700-800 tezgah mağdur olacak." dedi.

Belediye meclisine konuyla ilgili esnafın mağdur olacağını izah etmeye çalıştıklarını anlatan Kayın, şunları kaydetti:

"Biz izah ettik ama belediye meclisinde olumlu bir netice çıkmadı. Orada Ekrem başkanın da tavırlarından dolayı bazı üyelerimiz taşkınlık yaptı. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Kimseyle de işimiz yok siyaset de yapmıyoruz. Burada iyi bir netice olmadı, bundan sonra kötü günler belediye ile bizim aramızda. Mahkemelik olacağız, biz mahkemeye vereceğiz bunların almış oldukları bu kararı."

Tekirdağ Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın da ilerleyen günlerde konuyla ilgili basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Albayrak, Şarköy Belediye Meclis Toplantısı'na katıldı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK, ŞARKÖY BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI'NA KATILDI
Rus dans ekibi Başkan Eşkinat'ı ziyaret etti
YEREL

RUS DANS EKİBİ BAŞKAN EŞKİNAT'I ZİYARET ETTİ
Marmaraereğlisi'ne 4 minaresi cami yapılacak
YEREL

MARMARAEREĞLİSİ'NE 4 MİNARESİ CAMİ YAPILACAK
Mübadiller vizede kolaylık istiyor
YEREL

MÜBADİLLER VİZEDE KOLAYLIK İSTİYOR
Başkan Albayrak'tan Vali Yardımcıları ve Süleymanpaşa Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK'TAN VALİ YARDIMCILARI VE SÜLEYMANPAŞA KAYMAKAMINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Lozan Mübadilleri Korosu konseri büyük ilgi gördü
YEREL

LOZAN MÜBADİLLERİ KOROSU KONSERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Final müsabakalarında ter döktüler, madalyaları takan isimlerden oldular
YEREL

FİNAL MÜSABAKALARINDA TER DÖKTÜLER, MADALYALARI TAKAN İSİMLERDEN OLDULAR
Minimal Kalite Kriterleri toplantısı
YEREL

MİNİMAL KALİTE KRİTERLERİ TOPLANTISI
Vali vatandaşlarla buluştu
YEREL

VALİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU
Başkan Albayrak yeni müftüye görevinde başarılar diledi
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK YENİ MÜFTÜYE GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ
Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Balıkçılar mola verdi
YEREL

BALIKÇILAR MOLA VERDİ
&quot;Hasretin İki Yakası-Mübadil Aile Öyküleri&quot; sergisi açıldı
YEREL

"HASRETİN İKİ YAKASI-MÜBADİL AİLE ÖYKÜLERİ" SERGİSİ AÇILDI
&quot;Balkanlarda Kimlik Değişimi, Mübadele&quot; sergisi açıldı
YEREL

"BALKANLARDA KİMLİK DEĞİŞİMİ, MÜBADELE" SERGİSİ AÇILDI
Bodrum Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışmaları masaya yatırıldı
YEREL

BODRUM BELEDİYESİ İLE SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Tekirdağ Müftüsü İpek, basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL

TEKİRDAĞ MÜFTÜSÜ İPEK, BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Karacakılavuz dokumaları gelenekten geleceğe taşınıyor
YEREL

KARACAKILAVUZ DOKUMALARI GELENEKTEN GELECEĞE TAŞINIYOR
Kavala Romanos O Melodos Bayanlar Korosu Tekirdağlıları büyüledi
YEREL

KAVALA ROMANOS O MELODOS BAYANLAR KOROSU TEKİRDAĞLILARI BÜYÜLEDİ
Trakyalı Turizmciler EMITT Fuarında sektör oyuncuları ile bir araya geldi
YEREL

TRAKYALI TURİZMCİLER EMITT FUARINDA SEKTÖR OYUNCULARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Doğaya salınan keklikleri koruma çalışmaları
YEREL

DOĞAYA SALINAN KEKLİKLERİ KORUMA ÇALIŞMALARI
Karda hasar görmüş sera ve yüksek tünellerde inceleme
YEREL

KARDA HASAR GÖRMÜŞ SERA VE YÜKSEK TÜNELLERDE İNCELEME