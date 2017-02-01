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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Voleybol: Erkekler Challenge Kupası

01 Şubat 2017 Çarşamba, 19:23

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ivan Chumak (Rusya), Andrei Taran (Moldova)

Ziraat Bankası: Vefa Yılmaz, Rauwerdink, Cüneyt Dağcı, Van Dijk, Burak Güngör, Koray Şahin (Serkan Kılıç, Ersin Durgut)

MOK Jedinstvo: Tatarevic, Ivanovic, Tomic, Plavsic, Mandic, Jocic (Dominkovic, Pejic, Lazukic, Jankovic)

Setler: 25-7, 25-13, 25-9

Süre: 59 dakika (17, 20, 22)


ANKARA (AA) - Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında Bosna Hersek'in MOK Jedinstvo ekibini 3-0 yendi.

Bosna Hersek'te oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan Ziraat Bankası, çeyrek finale adını yazdırdı.

Ziraat Bankası çeyrek finalde, Draisma Dynamo (Hollanda)-IBB Polonia (İngiltere) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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