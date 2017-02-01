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Jale İnan 2016 Yılın Kadını Ödül Töreni

01 Şubat 2017 Çarşamba, 19:25
Jale İnan 2016 Yılın Kadını Ödül Töreni

ANTALYA (AA) - Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesince düzenlenen "Jale İnan 2016 Yılın Kadını Ödülü", avukat Sibel Önder'e takdim edildi.

Muratpaşa ilçesindeki otelde gerçekleştirilen törende, ödüle, Isparta'nın Gönen ilçesinde 2009'da öldürülen 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın katil zanlılarının bulunması için mücadele eden avukat Önder'in layık görüldüğü açıklandı.

Avukat Önder'e ödülü, Vali Yardımcısı Salih Gürhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel tarafından takdim edildi.

Önder, yaptığı konuşmada, 7 yıl boyunca büyük bir hukuk mücadelesi verdiğini, çocuklarına anlatacağı bir vicdani sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

Haksızlığa karşı ayak direttiğini ifade eden Önder, şunları kaydetti:

"Haksızlığa karşı herkesin çaba sarf ettiğinin farkındayım. Hak arayışı içinde, haksız şekilde yaşam hakları elinden alınan nice insanlar oldu. Bu insanların hesapları belki sorulamadı. Bundan sonrasının önüne geçebilmek için adım atılması gerekiyordu. Ben sadece görevimi yaptığıma inanıyorum. Bu ödüller beni kamçılamaktadır. Böyle bir ödüle layık görüldüğüm için onurluyum. Bu ödülü haksız bir şekilde yaşam hakları elinden alınan, kimsesi olmayan sessizlerin sesi olarak alıyorum."

- "Hayat Kadınla Güzeldir" söyleşisi

Ödül töreninde ayrıca Elif Dağdeviren moderatörlüğünde, yazar İclal Aydın'ın "Hayat Kadınla Güzeldir" söyleşisi gerçekleştirildi.

Kendi hayatından kesitler anlatan Aydın, yazı geleneğini ailesinden aldığını belirtti. Anne ve babasının günlük tuttuğunu, yazmanın sadece profesyonellere özgü olmadığını ifade eden Aydın, "Yazmanın herkes için kanamayı durduran bir özelliği var." diye konuştu.

Söyleşinin ardından ATAV Başkanı Nizamettin Şen tarafından Aydın'a çiçek verildi.

- Prof. Dr. Jale İnan

İstanbul'da 1 Şubat 1914'te doğan arkeolog Jale İnan, uzun yıllar devam eden programlı kazılarda, Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek verdi. Çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağlayan İnan, tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları da yaptı. İnan, 87 yaşında vefat etti.

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