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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Giresun merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 19:42

GİRESUN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Giresun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, "ByLock" kullandıkları belirlenen aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 7 asker gözaltına alındı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Giresun merkezli Manisa, Düzce, Hatay, Erzurum ve Rize'de "ByLock" kullandıkları belirlenen meslekten ihraç edilmişlerin de aralarında bulunduğu askerlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında daha önce meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 7 asker gözaltına alındı, 2 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Öte yandan Giresun merkezli 17 Ocak tarihinde 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 1 polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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