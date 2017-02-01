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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

01 Şubat 2017 Çarşamba, 20:00
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 8'i tutuklu 9 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamalarının yöneltildiği sanıklar hakkındaki iddianame okundu.

Yaklaşık 1 saat süren kimlik tespitinin ardından, sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.

Bazı sanıklar savunmalarında, örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını söyledi, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suç vasfının lehe değişme ile mevcut delil durumu ve tutukluluk sürelerini göz önüne alarak, 3 sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 7 saat süren duruşmanın ardından 3 sanığın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşma 4 Nisan'a ertelendi.



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