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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aktay: "(Kabine değişikliği iddialarına ilişkin) Emin olun yok. Hiç yok yani öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor."

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