Sokakta yaşayan vatandaşa valilik sahip çıktı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da soğuk havaya rağmen sokakta yaşayan vatandaş, valilik tarafından geçici olarak öğretmenevine yerleştirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğüne vatandaşlar tarafından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Bedir Erdemirci'nin (51) donmak üzere olduğu bilgisi iletildi.

Bunun üzerine vakıf görevlileri, hastane bahçesinden araçla aldıkları Erdemirci'yi öğretmenevine götürdü. Burada Erdemir'in tüm ihtiyaçları karşılandı.

Erdemirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SYDV ekiplerinin donmak üzereyken kendisini kurtardığını söyledi.

Kimsesinin olmadığını, sokakta yaşadığını anlatan Erdemirci, "Herhangi bir işim ve kalacak yerim de yok. Soğukta bahçelerde, hastane köşelerinde kalıyordum. Şu anda öğretmenevinde misafirim. Tüm ihtiyaçlarım karşılandı. Çok memnunum. Valilik ileriki günlerde nerede kalacağıma karar verecek. Vali Abdullah Erin ve SYDV yetkililerine bana sahip çıktıkları için teşekkür ederim." dedi.

Erdemirci, sürekli çalışabileceği iş ve barınacağı bir yer istediğini belirtti.

SYDV Müdürü Mehmet Şimşek ise Erdemirci'nin durumunun bildirilmesi üzerine hemen çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Soğukta ve hastane köşelerinde yatıyordu. Ekiplerimizle Bedir amcayı alıp vakfa getirdik. Kendisini dinledikten sonra da öğretmenevine yerleştirdik. Kış bitine kadar öğretmenevinde barınacak. Kendisine iş bulmaya çalışacağız. Barınacağı yer temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.