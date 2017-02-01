01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sokakta yaşayan vatandaşa valilik sahip çıktı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 20:07
Sokakta yaşayan vatandaşa valilik sahip çıktı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da soğuk havaya rağmen sokakta yaşayan vatandaş, valilik tarafından geçici olarak öğretmenevine yerleştirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğüne vatandaşlar tarafından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Bedir Erdemirci'nin (51) donmak üzere olduğu bilgisi iletildi.

Bunun üzerine vakıf görevlileri, hastane bahçesinden araçla aldıkları Erdemirci'yi öğretmenevine götürdü. Burada Erdemir'in tüm ihtiyaçları karşılandı.

Erdemirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SYDV ekiplerinin donmak üzereyken kendisini kurtardığını söyledi.

Kimsesinin olmadığını, sokakta yaşadığını anlatan Erdemirci, "Herhangi bir işim ve kalacak yerim de yok. Soğukta bahçelerde, hastane köşelerinde kalıyordum. Şu anda öğretmenevinde misafirim. Tüm ihtiyaçlarım karşılandı. Çok memnunum. Valilik ileriki günlerde nerede kalacağıma karar verecek. Vali Abdullah Erin ve SYDV yetkililerine bana sahip çıktıkları için teşekkür ederim." dedi.

Erdemirci, sürekli çalışabileceği iş ve barınacağı bir yer istediğini belirtti.

SYDV Müdürü Mehmet Şimşek ise Erdemirci'nin durumunun bildirilmesi üzerine hemen çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Soğukta ve hastane köşelerinde yatıyordu. Ekiplerimizle Bedir amcayı alıp vakfa getirdik. Kendisini dinledikten sonra da öğretmenevine yerleştirdik. Kış bitine kadar öğretmenevinde barınacak. Kendisine iş bulmaya çalışacağız. Barınacağı yer temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Donmak üzere olan köpeğe 12 yaşındaki çocuk sahip çıktı
YEREL

DONMAK ÜZERE OLAN KÖPEĞE 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK SAHİP ÇIKTI
Sokakta yaşayan vatandaşa Valilik sahip çıktı
YEREL

SOKAKTA YAŞAYAN VATANDAŞA VALİLİK SAHİP ÇIKTI
Şehit yakını ve öğrencilerden polise mektupla destek
YEREL

ŞEHİT YAKINI VE ÖĞRENCİLERDEN POLİSE MEKTUPLA DESTEK
Köstekli saatler tarihe karışıyor
YEREL

KÖSTEKLİ SAATLER TARİHE KARIŞIYOR
Hastanede diyabetli çocuklara eğitim veriliyor
YEREL

HASTANEDE DİYABETLİ ÇOCUKLARA EĞİTİM VERİLİYOR
Fırtına domates serasını vurdu
YEREL

FIRTINA DOMATES SERASINI VURDU
Samsat AK Parti İlçe Başkanı Erdem: &quot;Samsat tarihinde görülmemiş oranda yatırım aldı&quot;
YEREL

SAMSAT AK PARTİ İLÇE BAŞKANI ERDEM: "SAMSAT TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ ORANDA YATIRIM ALDI"
Petrol-İş Sendikası delege seçimi yapıyor
YEREL

PETROL-İŞ SENDİKASI DELEGE SEÇİMİ YAPIYOR
Çelikhan'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi
YEREL

ÇELİKHAN'DA KAR VE TİPİ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
İtfaiyecilere ilk yardım eğitimi
YEREL

İTFAİYECİLERE İLK YARDIM EĞİTİMİ
Adıyaman Valiliğine giriş daha güvenli hale getirildi
YEREL

ADIYAMAN VALİLİĞİNE GİRİŞ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ
Belediye otobüsleri bir yılda 3 buçuk milyon yolcu taşıdı
YEREL

BELEDİYE OTOBÜSLERİ BİR YILDA 3 BUÇUK MİLYON YOLCU TAŞIDI
Öğrencilerden duyarlı davranış
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN DUYARLI DAVRANIŞ
Vali Erin, köylere çıkarma yaptı
YEREL

VALİ ERİN, KÖYLERE ÇIKARMA YAPTI
Adıyaman-Malatya karayolu trafiğe kapandı
YEREL

ADIYAMAN-MALATYA KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI
Kahtalı vatandaşlardan El-Bab gazisine ziyaret
YEREL

KAHTALI VATANDAŞLARDAN EL-BAB GAZİSİNE ZİYARET
Adıyaman nüfusu 610 bin oldu
YEREL

ADIYAMAN NÜFUSU 610 BİN OLDU
Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

ADIYAMAN'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Atıksu arıtma tesisiyle ilgili toplantı yapıldı
YEREL

ATIKSU ARITMA TESİSİYLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI
TBMM Başkanvekili Aydın:
YEREL

TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN:
Samsat'ta nüfus düşüşü devam ediyor
YEREL

SAMSAT'TA NÜFUS DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR
Adıyaman'da 70 köy ve 79 mezraya ulaşım sağlanamıyor
YEREL

ADIYAMAN'DA 70 KÖY VE 79 MEZRAYA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL

YOĞUN KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Genel Sekreter Öz Adıyamanlı gaziyi ziyaret etti
YEREL

GENEL SEKRETER ÖZ ADIYAMANLI GAZİYİ ZİYARET ETTİ