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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Yıldızlar Efsanelerle Buluşuyor Söyleşileri

01 Şubat 2017 Çarşamba, 20:13

BURSA (AA) - A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'un eski kaptanlarından Sedat Özden, Türkiye'de liglerde çok sayıda yabancı futbolcunun yer almasına karşı olduğunu söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Özden, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursaspor Futbol Akademisi'nin düzenlediği "Yıldızlar Efsanelerle Buluşuyor Söyleşileri" etkinliği kapsamında, Bursaspor'da eğitim alan 15 ve 16 yaş altı takımlarındaki sporcularla Bursa Kent Müzesi'nde bir araya geldi.

Bursaspor'un altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Turan ve gençlik geliştirme program sorumlusu Adnan Örnek'in de hazır bulunduğu söyleşide Özden, gençlere tecrübelerini aktardı.

Yeşil-beyazlı ekipte 1972-1986 yıllarında futbol oynayan ve 34 kez A Milli Takım formasını giyen Özden, gençlere "Futbolunuzu geliştirmek için çok çalışıp güçlü olmanız ve kendinize güvenmeniz gerekiyor." önerisinde bulundu.

Başarısının çok çalışmaya bağlı olduğunun altını çizen Özden, Türkiye liglerindeki yabancı futbolcu sayısına eleştiride bulunarak, "Bu kadar yabancı futbolcunun liglerde yer almasına karşıyım. Kendi yetiştirdiğim oyuncuyu takımımda oynatamayacaksam altyapıya ne gerek var. Yabancı olarak Biyedic, Seydic, Hagi gibi isimler olmalı. Türkiye'ye kim geliyor, kim gidiyor belli değil." değerlendirmesini yaptı.

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