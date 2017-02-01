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YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
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Kırıkkale'de FETÖ/PDY operasyonu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 20:14

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, asker ve polislerin bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekipleri örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay H.G, uzman çavuşlar E.A. ve Ö.Ç'yi gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de FETÖ üyesi oldukları ve "ByLock"'u kullandıkları iddiasıyla polis memurları H.G, M.K, M.N, R.K, M.Ç, Y.Z.A, H.S, K.Y. ile İ.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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