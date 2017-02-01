Rize'de karla mücadele

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RİZE (AA) - Rize Valisi Erdoğan Bektaş, son bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle sahil kesiminde kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığını söyledi.

Bölgedeki kar temizleme çalışmalarını inceleyen Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde etkili olan kar yağışının hayatı zorlaştırdığını dile getirdi.

Bektaş, "Bir haftadır aralıklarla yağan kar sonucu sahil şeridinde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Son bir hafta içerisinde kış mevsimi kendisini tam anlamıyla gösterdi. Bol kar yağışı olan günler yaşadık" dedi.

Karla mücadele konusunda İl Özel İdaresi ekiplerince planlı bir çalışmayla köy yollarının sürekli açık tutulması konusunda yoğun gayret sarf edildiğini vurgulayan Bektaş, "Aralıklarla yağan kar sonucu ulaşıma açtığımız yollar tekrar kapanıyor. Meteorolojiden alınan son verilere göre kar yağışı hafifleyecek. Biz de yolların tamamını en kısa sürede ulaşıma açacağız. Önceliği 112 Acil ve AFAD'dan gelen çağrılar ile köy muhtarları ve halkımızdan gelen hasta, gebe ve cenaze ihbarlarına veriyoruz" diye konuştu.

Kar yağışının ardından alınan bilgiye göre sıcaklıkların ani artış göstereceğine değinen Bektaş, şunları kaydetti:

"Hızlı kar erimelerine dikkat. Bir hafta süreyle yağan kar sonucu yüksek kesimlerde çok ciddi bir kar tabakası oluştu. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Havaların ısınmasıyla kar hızla erimeye başlayacak. Bu durum bizim coğrafyamızı zorlayabilir. Bu yönde de ilgili tüm kurumlarımızla gerekli tüm değerlendirmeleri yaptık ve alınması gereken tedbirler şimdiden alındı."



