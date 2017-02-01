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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 20:43

YALOVA (AA) - Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan bazıları Yalova İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli, bazıları ise meslekten ihraç edilmiş 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve O.K. tutuklandı, N.Ö, Y.E, Y.T, Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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