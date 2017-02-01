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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 21:02


Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Vladimir Tsekov (Bulgaristan), Petar Denkovski (Makedonya), Maka Kupatadze (Gürcistan)

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gökçe Doğan 4, Nilay Kartaltepe 8, Petronyte 17, Robinson 15, Nevin Nevlin 2, Fahriye Bayraktar 6, Henry 13

Famila Schio: Martinez 14, Miyem 13, Anderson 4, Zandalasini 2, Macchi 21, Bestagno 7, Masciadri, Sottana, Ress

1. Periyot: 13-21

Devre: 30-35

3. Periyot: 42-53


MERSİN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 11. hafta maçında, Mersin Büyükşehir Belediyespor, İtalya temsilcisi Famila Schio'yu 65-61 yendi.

Mersin ekibi grupta ilk galibiyetini elde ederken, Famila Schio 6. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan ekibi, pota altında kısa sürede üstünlük sağlayarak ilk 5 dakikayı 13-0 önde geçti. Bu dakikadan itibaren üstünlüğü bırakmayan Famila Schio ilk periyodu 21-13 önde kapattı.

İkinci periyotta toparlanmaya çalışan Mersin ekibi, Petronyte ve Robinson ikilisiyle bulduğu sayılarla aradaki farkı düşürdüyse de İtalya temsilcisi, Macchi ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 35-30 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk dakikaları karşılıklı sayılarla geçilirken, üstünlüğü bırakmayan Famila Schio son çeyreğe 53-42 önde girdi.

Maçın son periyodunda daha etkili bir oyun sergileyen Mersin Büyükşehir Belediyespor, üstünlüğü ele geçirdi. Ev sahibi ekip, özellikle Petronyte ve Henry'nin etkili oyunuyla karşılaşmayı 65-61 kazandı.

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