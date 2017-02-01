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AK Parti MYK toplantısı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 21:03

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "TBMM'nin yeter sayıda yani 339 milletvekilinin oluruyla neticede kabul edilmiş olan bir anayasa değişikliği tasarısını ve netice itibarıyla halkın önüne gelmekte olan bir anayasa değişiklik sürecini bir dayatma olarak niteliyor olması aslında demokrasi anlayışımızın hangi seviyede olduğunu gösteren ibretlik bir durum." dedi.

Aktay, parti genel merkezinde, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantının gündemine ilişkin bilgi veren Aktay, referandum sürecinin toplantıda görüşüldüğünü, sürecin TBMM aşamasının önemli olduğunu belirterek, iki partinin Türkiye siyasi tarihinde örnek olacak uzlaşmasıyla bu sürecin yürüdüğünü anlattı.

CHP'nin de sürecin içerisinde olmasını arzu ettiklerini ifade eden Aktay, "Cumhuriyet Halk Partisinin bu sürecin içerisinde olması ve katkıları varsa ki, bugün çokça eleştiriler yaparak, dışarıdan gazeller okuyarak yapmakta olduğu eleştirileri daha sürecin içerisinde, sürecin bir parçası olarak yapma şansı, imkanı vardı ancak bu şansı kullanmadı." diye konuştu.

Aktay, CHP'nin TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında demokratik hakkını sonuna kadar kullandığını ifade ederek, "Bu süreci engellemek için elinden geleni yaptı, aslında hukukun, demokrasinin çok da tanımadığı başka engelleme ve direniş imkanlarını da kullanmaya çalıştı. Kürsü işgalinden kabin işgaline kadar giden parlamentodaki süreci engellemek için herkesin, bütün milletimizin huzurunda bütün imkanları kullanmaya çalıştı." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamaları da değerlendiren Aktay, "(Meclis'e dayatma ile anayasa olmaz) yani bu sürecin adını bu şekilde koyuyor olması, yani Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmiş, TBMM'nin yeter sayıda yani 339 milletvekilinin oluruyla neticede kabul edilmiş olan bir anayasa değişikliği tasarısını ve netice itibarıyla halkın önüne gelmekte olan bir anayasa değişiklik sürecini bir dayatma olarak niteliyor olması, aslında demokrasi anlayışımızın hangi seviyede olduğunu gösteren ibretlik bir durum." ifadelerini kullandı.

- "Ne olup bittiğine neticede halk karar vermiş olacak"

Yasin Aktay, CHP'nin anayasa değişikliği sürecine yönelik tüm eleştirilerini Meclis'in yetkilerinin azaltılması ve cumhurbaşkanına fazla yetki veriliyor olması üzerine yoğunlaştırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Netice itibarıyla aynı Meclis'in vermiş olduğu bir karar var, aslında saygıya oradan başlamak lazım, yani Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu hatırlatmakta fayda var. Netice itibarıyla bugün yetkilerini zayıflatmamak için mücadele verdiğini söylediğin Türkiye Büyük Millet Meclisinin vermiş olduğu bir karara karşı sergilediğiniz bir saygısızlık var. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarını bu şekilde veriyor, vermiş bulunuyor, sen önce o karara saygı duyacaksın. Üstelik o karar anayasayı değiştirme kararı değildir, anayasa değişikliğini halk oyuna sunma kararıdır. Ne olup bittiğine neticede halk karar vermiş olacak."

TBMM'nin, anayasanın vermiş olduğu yetkisini kullandığını dile getiren Aktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"(Parlamenter sistem içerisinde mevcut yetkilerini bile kullanmaya bu şekilde bir tavır sergilediğiniz parlamentonun onurunu, yetkisini, gücünü savunmak size mi düştü?) diye sorarlar. Netice itibarıyla sizin savunduğunuz elbetteki parlamentonun gücünün artırılması falan değil, aksine bugün yapılması düşünülen, daha doğrusu artık halkın oyuna sunulmak üzere olan bu tasarının gerçekleştireceği şey Meclis'in veya parlamentonun gücünü azaltmak değil, asla bilakis Meclis'in yetkisinin daha da artırılması, Meclis'in kendi işine dönmesi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha güçlü bir biçimde gerçekleşmesi olacaktır. Bunu da herkesin artık bu şekilde bilmesinde büyük fayda var."

Konunun çarpıtıldığını ve bunun için de her çeşit propaganda malzemesinin kullanıldığını belirten Yasin Aktay, "Burada kuvvetler ayrılığı ilkesi şimdiki anayasa değişikliğiyle çok daha güçlü bir biçimde, çok daha etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmiş olacaktır." dedi.

Konunun tüm kesimler tarafından bütün boyutlarıyla tartışıldığını ve tartışılmaya devam edileceğini vurgulayan Aktay, "Gurur duyuyoruz bu manzaradan, bu tartışmanın gerçekleşecek olmasından gurur duyuyoruz. Esas itibarıyla bugün AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirilecek olduğumuz üçüncü halk oylaması. Bizim aslında demokrasi anlayışımız halkı karar alma sürecine doğrudan doğruya katmak ve karar alma sürecinden halkı dışlayan bütün mekanizmaları devreden çıkarmak, millet üzerinde vesayet kurmaya kalkışan bütün unsurları bertaraf etmek ve halkı iktidar yapmak. Demokrasinin mutlak anlamı da en gerçekçi anlamı da budur." diye konuştu.

(Sürecek)

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