Tekirdağ'da köpeğe eziyet edildiği iddiası

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde köpeğe eziyet ettiği öne sürülen kişiye, 526 lira idari ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, dün Hıdırağa Mahallesi'nde hafif ticari aracın arkasına bağlanan köpeğin çekilerek götürüldüğü fotoğrafı, bir vatandaş sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine polis ekipleri, sürücünün kimliğini ve adresini tespit etti. Sürücü Azap K'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 526 lira idari para cezası kesildi.

Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkililerince köpek sahibinden alınarak, hayvan barınağına teslim edildi.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne alınan köpek, veteriner tarafından muayene edildi. Muayenede, köpeğin ayaklarında sürüklenmeye bağlı yaralanma bulunmadığının belirlendiği öğrenildi.

Azap K, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllardır köpek beslediğini belirterek, ''Büyük bir bahçem var. Burada çok sayıda köpeğim bulunuyor. Hayvanlara asla eziyet etmem. Bu köpek kaçtı, bir süre onu aradım. Bulduğumda, köpek büyük olduğu için aracın arkasına iple bağladım. En fazla 200 metre gittim.'' dedi.