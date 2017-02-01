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ANKARA (AA) - Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanlığı ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu (SNMG-2) unsurlarının katılımıyla Karadeniz'de geçiş tatbikatı düzenlendi.

Türk Deniz Kuvvetlerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Donanma Komutanlığından TCG Fatih (F-242) fırkateyni, TCG Dolunay (S-351) denizaltısı ve P-235 Deniz Karakol Uçağı ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu unsurlarından ESPS Almirante Juan De Borbon (F-102) (İspanya) ve HMCS John's (FFH-340) (Kanada) ile dün ve bugün Karadeniz'de geçiş tatbikatı yapıldı.

Tatbikat kapsamında, denizaltı savunma harbi ve muhabere eğitimleri ile manevra talimleri gerçekleştirildi.

Tatbikatın, karşılıklı çalışabilirlik, iş birliği ve ittifak dayanışmasının sergilenmesine katkı sağladığı değerlendirildi.