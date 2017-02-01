01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

01 Şubat 2017 Çarşamba, 21:36

BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre yeşil-beyazlı futbolcular, Hamza Hamzaoğlu'nun istifasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Mutlu Topçu yönetimindeki ilk çalışmasını yaptı.

Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Antreman, çabukluk ve kontrol pas çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı bulunan John kondisyon salonunda çalışırken, yurt dışındaki tedavisi tamamlanan Furkan Özçal takımdan ayrı koştu.

Bursaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

&quot;Fenerbahçe maçı iyi bir başlangıç olsun&quot;
YEREL

"FENERBAHÇE MAÇI İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLSUN"
Yıldızlar Efsanelerle Buluşuyor Söyleşileri
YEREL

YILDIZLAR EFSANELERLE BULUŞUYOR SÖYLEŞİLERİ
Bin 350 aracı inceleyip kaçak sürücüye ulaştılar
YEREL

BİN 350 ARACI İNCELEYİP KAÇAK SÜRÜCÜYE ULAŞTILAR
Bursa'daki Cumhurbaşkanına hakaret davası
YEREL

BURSA'DAKİ CUMHURBAŞKANINA HAKARET DAVASI
Yunuseli Havaalanı, 16 yıl sonra açıldı
YEREL

YUNUSELİ HAVAALANI, 16 YIL SONRA AÇILDI
Yıldırım'da kültür ve sanat faaliyetleri
YEREL

YILDIRIM'DA KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ
Yıldırım'da riskli binalar yıkılıyor
YEREL

YILDIRIM'DA RİSKLİ BİNALAR YIKILIYOR
İnegöl'de temizlik hamlesi
YEREL

İNEGÖL'DE TEMİZLİK HAMLESİ
Kazanın ayırdığı üniversiteden 19 sonra mezun oldu
YEREL

KAZANIN AYIRDIĞI ÜNİVERSİTEDEN 19 SONRA MEZUN OLDU
Balkanlar'da Bursa imzası
YEREL

BALKANLAR'DA BURSA İMZASI
Çarşı Polis Merkezi Osmangazi tarafından yenileniyor
YEREL

ÇARŞI POLİS MERKEZİ OSMANGAZİ TARAFINDAN YENİLENİYOR
CLK Uludağ Elektrik, Çanakkale Kepez YİM'i hizmete açtı
YEREL

CLK ULUDAĞ ELEKTRİK, ÇANAKKALE KEPEZ YİM'İ HİZMETE AÇTI
Bursa'da huzurevindeki kavga davası
YEREL

BURSA'DA HUZUREVİNDEKİ KAVGA DAVASI
Resimle hayata tutunuyorlar
YEREL

RESİMLE HAYATA TUTUNUYORLAR
İznik Belediyesi'nden hizmet binası ve kültür merkezi
YEREL

İZNİK BELEDİYESİ'NDEN HİZMET BİNASI VE KÜLTÜR MERKEZİ
Küllüğe parmağı sıkışan bebeğe AFAD müdahalesi
YEREL

KÜLLÜĞE PARMAĞI SIKIŞAN BEBEĞE AFAD MÜDAHALESİ
Yünkül, &quot;Sağlık çalışanlarına hak ettikleri değer verilmelidir&quot;
YEREL

YÜNKÜL, "SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HAK ETTİKLERİ DEĞER VERİLMELİDİR"
Bursa'da doğalgaz patlaması
YEREL

BURSA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI

Eski Yalova Yolu'nda trafik düzenlemesi
YEREL

ESKİ YALOVA YOLU'NDA TRAFİK DÜZENLEMESİ
Polis memuru kapkaç zanlılarını kendi aracıyla yakaladı
YEREL

POLİS MEMURU KAPKAÇ ZANLILARINI KENDİ ARACIYLA YAKALADI
Kıraça Holdingden Orhangazi'de otomotiv yatırımı
YEREL

KIRAÇA HOLDİNGDEN ORHANGAZİ'DE OTOMOTİV YATIRIMI
Bursa'da terör davası
YEREL

BURSA'DA TERÖR DAVASI
Hastaneye kamyonet kasasında götürüldü
YEREL

HASTANEYE KAMYONET KASASINDA GÖTÜRÜLDÜ
Kızılay İş Merkezi açıldı
YEREL

KIZILAY İŞ MERKEZİ AÇILDI