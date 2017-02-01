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DBP'li Belediye Başkanı Çiçek gözaltına alındı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 21:56

SİİRT (AA) - Siirt'te Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Gökçebağ Belediye Belediye Başkanı Serhat Çiçek ve bir belediye çalışanının ''PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım yataklık ve propaganda yapmak" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım yataklık ve propaganda yapmak" suçlarından Gökçebağ Belediyesi binası dahil 5 ayrı adreste yapılan aramada DBP Gökçebağ Belediye Başkanı ve bir çalışanın gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ve ruhsatsız av tüfeğine el konulduğu bildirilen açıklamada, operasyonla ile ilgili soruşturmaya Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü olarak devam edildiği vurgulandı.

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