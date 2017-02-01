Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MERSİN (AA) - Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Tekin, istifa etti.

TFF 1. Lig ekibinin başkanı Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevini bıraktığını belirtti.

Mersin İdmanyurdu'nun Türkiye'nin en güzide kulüplerinden biri olduğunu ve bu kulüpte görev almaktan gurur duyduğunu ifade eden Tekin, takıma başarı diledi.

Kulüpte 28 Eylül 2016'da yapılan seçimde başkanlığa getirilen Tekin, görevini bırakmasıyla ilgili geniş açıklamayı daha sonra yapacağını kaydetti.

Maddi ve sportif anlamda zor günler geçiren Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktör Yusuf Şimşek iki hafta önce görevini bırakmış, yerine 30 Ocak'ta takımın başına getirilen Ümit Turmuş'un sözleşmesi de bir gün sonra karşılıklı feshedilmişti.

Ligde geride kalan 19 haftada 13 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, puan cetvelinde son sırada yer alıyor.