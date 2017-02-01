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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Salon Hokeyi Süper Ligi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 22:43

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde, 2. etabın ilk günü 10 maçla tamamlandı.

Alanya Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bolu Belediyespor - Özkar İnşaat Amasya Gençlik: 2-1

Nizip Belediyespor - Gaziantep Gençlik: 7-4

Akdora Gençlik - Boybeyispor: 5-5

Kahramanmaraş Hokey - Muğla Gençlik: 5-5

Bolu Belediyespor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Nizip Gençlik: 6-1

Gaziantep Polisgücü - Nizip Belediyespor: 4-3

Gaziantep Gençlik - Akdora Gençlik: 3-6

Boybeyispor - Özkar İnşaat Amasya Gençlik: 0-4

Özkar İnşaat Amasya Gençlik - Bolu Belediyespor: 1-2

Muğla Gençlik - Gaziantep Polisgücü: 2-5

Ligde ikinci etap mücadelesinde yarın da 10 karşılaşma yapılacak.

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