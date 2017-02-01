ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde, 2. etabın ilk günü 10 maçla tamamlandı.
Alanya Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bolu Belediyespor - Özkar İnşaat Amasya Gençlik: 2-1
Nizip Belediyespor - Gaziantep Gençlik: 7-4
Akdora Gençlik - Boybeyispor: 5-5
Kahramanmaraş Hokey - Muğla Gençlik: 5-5
Bolu Belediyespor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Nizip Gençlik: 6-1
Gaziantep Polisgücü - Nizip Belediyespor: 4-3
Gaziantep Gençlik - Akdora Gençlik: 3-6
Boybeyispor - Özkar İnşaat Amasya Gençlik: 0-4
Özkar İnşaat Amasya Gençlik - Bolu Belediyespor: 1-2
Muğla Gençlik - Gaziantep Polisgücü: 2-5
Ligde ikinci etap mücadelesinde yarın da 10 karşılaşma yapılacak.