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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'in iki ilçesinde yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 23:33

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ve Ahlat ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığınca Güroymak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışı ve tipi dolayısıyla Gölbaşı beldesinde yaklaşık 20 aracın mahsur kaldığını belirtti.

Belediyeye ait iş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucu yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaştıklarını ifade eden Alibeyoğlu, vatandaşları ilçedeki yatılı bölge okullarına yerleştirerek ihtiyaçlarını giderdiklerini bildirdi.

Alibeyoğlu, şu anda herhangi olumsuz durumun bulunmadığını kaydetti.

Ahlat'ın Otluyazı köyü yakınlarında tipi nedeniyle yolda yaklaşık 10 saat mahsur kalan 6 kişi, yürütülen çalışmalar sonucu kurtarıldı.

İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla, vatandaşları beldeye ulaştırdı.

Ahlat-Ovakışla karayolunda da kar yağışından yolda kalan araçlar, özel idare, karayolları ve belediyeye ait iş makineleriyle kurtarıldı.

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