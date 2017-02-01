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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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15 Temmuz gazileri yaşadıklarını anlattı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 23:38

ORDU (AA) - Ordu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi çerçevesinde 15 Temmuz gazileri, darbe girişimi gecesini anlattı.

Ordu Kültür Sanat Merkezinde (OKSM) düzenlenen ve moderatörlüğünü oyuncu İsmail Hakkı'nın üstlendiği programda Ayla Aşkın, Hasan Genç ve İsmet Doğan darbe girişimi sırasında yaşadıklarını aktardı.

Etkinlikte, kumdan resim yapan Veysel Çelikdemir, 15 Temmuz temalı gösteri sunarken, şair Dursun Ali Erzincanlı da şehit Ömer Halisdemir için yazdığı "30 kuş" adlı şiiri okudu.

Salonda bulunanların duygusal anların yaşandığı program katılımcılarla çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yer aldığı programa, Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, Ordu Garnizon Komutan Vekili Albay Atamer Yeşil, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile çok sayıda vatandaş katıldı.


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