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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Doğubayazıt'ta kaçakçılık operasyonu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 23:48

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 54 bin 543 adet ilaç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu, ilçeden İran'a ilaç sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Doğubayazıt otogarına düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda, piyasa değeri 41 bin 989 lira olan toplam 54 bin 543 adet ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili A.C. ve M.J. gözaltına alındı.


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