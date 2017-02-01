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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Muş'ta ulaşıma kar engeli

01 Şubat 2017 Çarşamba, 23:58
Muş'ta ulaşıma kar engeli

MUŞ (AA) - Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şehirlerarası ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışlar nedeniyle yolların ulaşıma kapandığı kentte, batı illerine gitmek üzere otogara gelen yolcular yaklaşık 6 saat yolların ulaşıma açılmasını bekledi.

Otogara giden AFAD ekipleri, bekleyen yolcularla ilgilenerek kendilerini bilgilendirdi.

Karla mücadele çalışmaları sonucu yolların ulaşıma açılmasıyla birlikte otogarda bekleyen yolcular otobüslere binerek gidecekleri illere hareket etti.

AFAD ekipleri de otobüslere eşlik etti.

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