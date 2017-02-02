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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa'daki FETÖ/PDY soruşturması

02 Şubat 2017 Perşembe, 00:04

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan FETÖ elebaşı Gülen'in ablası Nardane S'nin oğlu M.A.S'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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