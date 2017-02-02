Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara JW Marriott Hotel'de AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek, Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

(Ankara/10.00/20.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Ünye İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

- Kurtulmuş, Fatsa'da şehit ailesini ziyaret edecek, yerel medya temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Ordu/10.30/14.30/17.00/19.00)​



2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, MEB Başöğretmen Salonu'nda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın vefat eden eşi Hülya Sancaklı'nın, Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.



(İstanbul/13.25)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 81 ilden gelen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları ile referanduma hazırlık toplantısı gerçekleştirecek.



(Ankara/10.00)







DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi 21. haftasında Fenerbahçe-CSKA Moskova ve EA7 Emporio Armani Milan-Darüşşafaka Doğuş maçları oynanacak.

(İstanbul/20.45/Milano/22.45)

2- Voleybol Erkekler Challenge Kupası 8'li final rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.30)





***









Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.



