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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'de "yol verme" kavgası: 2 yaralı

02 Şubat 2017 Perşembe, 00:18

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "yol verme" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 karayolunda Yalova istikametine giden 41 DG 310 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Emre Ş. ile bir otomobildeki kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler arasında, eski garaj trafik ışıkları mevkisinde, yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Ş'nin kullandığı araca silahla ateş edildi. Araçta bulunan Faruk K. ve Furkan Akif E. ayaklarından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine geldi. Yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlıları arama çalışmaları sürdürülüyor.

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