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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te kar yağışı şehirlerarası ulaşımı aksattı

02 Şubat 2017 Perşembe, 00:42

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı, kentteki birçok karayolu ulaşıma kapandı.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ilçede, ilerlemekte güçlük çeken şehirlerarası yolcu otobüslerindeki yaklaşık 300 kişi, Güroymak Yatılı Bölge Okulunda (YBO) misafir edildi. Misafir edilenlere ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan Güroymak Kaymakamlığı ve Belediyesince "kriz masası" oluşturularak, yollarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Polis ekipleri de ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için ilçenin giriş ve çıkışında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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