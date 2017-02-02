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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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"ByLock" kullandığı iddia edilen başsavcı gözaltına alındı

02 Şubat 2017 Perşembe, 00:54

KARABÜK (AA) - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla dün açığa alınan Karabük'ün Safranbolu ilçesi başsavcısı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün HSYK 2. Dairesi tarafından yürütülen soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılan Safranbolu ilçesi başsavcısı A.Z.G, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla Ankara, Bursa, Safranbolu, Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcıyı dün açığa almıştı.



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