Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: Schiervelde
Hakemler: Philippe Schürmann (Liechtenstein), Helio Ormond (Portekiz)
Knack: D'Hulst, Orczyk, Coolman, Tuerlinckx, Verhanneman, Fornes (Dejonckheere, Trinidad)
Halkbank: Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, Kemal Kayhan, Fonteles, Abdullah Çam, Akhrem)
Setler: 25-12, 31-29, 25-18
Süre: 91 dakika (23, 39, 29)
ROESELARE (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Belçika'nın Knack ekibine 3-0 yenildi.
Gruptaki dördüncü yenilgisini yaşayan Halkbank, puansız son sırada yer alıyor.