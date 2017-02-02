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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Mahsur kalan yolcuları evlerinde ağırlıyorlar

02 Şubat 2017 Perşembe, 01:12

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanları evlerinde konuk ediyor.

Adilcevaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Aldağ, yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan vatandaşları öğretmenevi ve pansiyonlara yerleştirdiklerini söyledi.

Mahsur kalan 27 kişiyi de ilçe esnafının kendi evlerinde misafir ettiklerini söyleyen Aldağ, "Esnafımız yolda mahsur kalan vatandaşları ağırlamak için adeta birbirleriyle yarıştılar. Adilcevazlı esnaflarımızla bir kez daha gurur duydum. Halen yollarda kalan vatandaşlarımızı araştırıyoruz ve mahsur olan hemşerilerimizi misafir etmek için bekliyoruz. Allah kimseyi yolda bırakmasın." diye konuştu.

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