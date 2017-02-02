Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada Mısır, Burkina Faso'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Gabon'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın yarı finalinde, 7 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı takımı Mısır ile tarihinde 2. kez finale çıkma mücadelesi veren Burkina Faso karşılaştı.

Başkent Libreville'deki d'Angondje Stadı'nda oynanan karşılaşmada, iki tarafın orta saha mücadelesiyle geçen ilk yarıda gol olmadı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçiren Mısır, İtalya temsilcisi Roma'da forma giyen yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın 67. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Burkina Faso, 75. dakikada Aristide Bance'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da eşitliği bozamadı ve mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmalarda kontrollü oynayan iki taraf, yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince finale çıkacak takımı penaltılar belirledi.

Burkina Faso'da Alain Traore, Banou Diawara, Steeve Yago penaltıyı gole çevirirken, Herve Koffi ve Bertrand Traore atışı golle sonuçlandıramadı.

Mısır'da Ramadan Sobhi, Ahmed Hegazy, Mohamed Salah ve Amr Warda penaltıyı gole çevirdi, Tarek El Said ise atışı kaçırdı.

Mısır, penaltılarda Burkina Faso'ya 4-3 üstünlük sağlayarak kupada ilk finalist oldu.

Burkina Faso'da Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor forması giyen Abdou Razack Traore maça ilk 11'de başlarken, Kayserispor'da top koşturan Alain Traore ise 102. dakikada oyuna dahil oldu.

Mısır'ın finaldeki rakibi, Kamerun ile Gana arasında bugün TSİ 22.00'de oynanacak yarı final karşılaşmasıyla belli olacak.