Karayollarında durum

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ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karlıova-Erzurum, Bi̇ngöl-Karlıova, Of-Çaykara-Bayburt, İki̇zdere-İspi̇r, Bulanık-Malazgi̇rt, Malazgi̇rt-Patnos, Muş-Tatvan, Varto-Hınıs, Ahlat-Tatvan, Bi̇tli̇s-Revha-Baykan, Van-Ağrı, Doğubeyazıt-Çaldıran, Erzurum-Çat, Erzurum-Ağrı i̇l sınırı-Tutak, Kağızman ayrımı-Akçay-Cumaçay, Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Aydın Çevre yolunun 10-11. kilometresinde bulunan, Aydın-Denizli yolu bağlantısındaki farklı seviyeli kavşağında yapım çalışmaları devam ediyor, söz konusu çalışmanın 28 Şubat 2017 tarihine kadar sürmesi planlanıyor.

Öte yandan, kış mevsi̇mi̇ dolayısıyla yola çıkacak olan sürücüleri̇n, araçlarında kış lasti̇kleri̇nin takılı olması, zi̇nci̇r, takoz, çekme halatı bulundurmaları, araç taki̇p mesafeleri̇ni̇ artırmaları, hızlarını azaltmaları, trafi̇k i̇şaret ve i̇şaretçi̇leri̇ne uymaları, şeri̇t i̇hlalleri̇ yapmamaları, buzlanma ve si̇s olabi̇lecek kesi̇mlerde di̇kkatli̇ olmaları gerekiyor.

