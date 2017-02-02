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Ağrı'da tipide mahsur kalan 15 yolcu kurtarıldı

02 Şubat 2017 Perşembe, 08:52

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tipide mahsur kalan 4 araçta bulunan 6'sı çocuk 15 kişi kurtarıldı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yaygınyurt köyünde 4 aracın tipide mahsur kaldığı ihbarını alan İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma çalışmalarına, jandarma ekipleri de destek verdi.

Kar kalınlığının 50 santimetre olduğu bölgede yapılan çalışma sonucu 4 araç kepçe yardımıyla kara saplandıkları yerden kurtarılarak, halatlarla ana yola kadar çekildi.

Kurtarma operasyonuna katılan Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürü Abdulkerim Arvas, yolculardan 11 yaşındaki Ahmet Cin'in fıtık ameliyatı olduktan sonra kontrol amaçlı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürülmek için ailesiyle yola çıktığını söyledi.

Arvas, kurtarılan 6'sı çocuk 15 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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