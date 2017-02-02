GÜNDEM / 2 Şubat 2017

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye geliyor



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul edecek.



(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek, ortak basın toplantısına ve Merkel onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.



(Ankara/17.15/18.45/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.



(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kabul edecek, turizm sektör temsilcileri ile buluşacak.



(Ankara/16.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara JW Marriott Hotel'de AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüşecek.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü))



4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Ünye İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.



- Kurtulmuş, Fatsa'da şehit ailesini ziyaret edecek, yerel medya temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Ordu/10.30/14.30/17.00/19.00)​ (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, MEB Başöğretmen Salonu'nda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.



(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın vefat eden eşi Hülya Sancaklı'nın, Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.



(İstanbul/13.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 81 ilden gelen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları ile referanduma hazırlık toplantısı gerçekleştirecek.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danilo Medina tarafından kabul edilecek.



(Santo Domingo) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bosna Hersek'te resmi temaslarda bulunacak.



(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan ziyareti kapsamında Başbakan Viktor Orban ile yapacağı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(Budapeşte)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Basketbol THY Avrupa Ligi 21. haftasında Fenerbahçe-CSKA Moskova ve EA7 Emporio Armani Milan-Darüşşafaka Doğuş maçları oynanacak.



(İstanbul/20.45/Milano/22.45) (Fotoğraflı)



2- Voleybol Erkekler Challenge Kupası 8'li final rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)







ÖZELHABER



1- Bankalardaki altın hesapları kabardı

- Yatırımcıların bankalardaki altın mevduatları geçen yıl yaklaşık 6,3 milyar lira daha artış gösterdi



- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Aralık'taki "Yastığının altında döviz olanlar gelsin, parasını altına dönüştürsün, gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası, altın değer kazansın" çağrısı ile bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları, sadece aralıkta yaklaşık 4,2 milyar liralık artışla 2016'nın aylık yükseliş rekoruna imza attı



- İş Yatırım Bankacılık Analisti Kutluğ Doğanay:



- "(Kıymetli maden depo hesaplarındaki artış) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altın ile ilgili çağrısı bu artışta etkili olmuş olabilir"



- "Altın fiyatları iyi bir yarıyılın ardından aralık ayına kadar çok ciddi geriledi. İlk hareketi kaçıran birçok kişi, aralık ayındaki kritik seviyeleri, altında pozisyon açmak üzere fırsat gördü"



(Sümeyye Dalkılınç/İstanbul)



2- Kiralık konutta talep de kira da düştü



- İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa:



- "Eskiden kiraya verecek ev bulamıyorduk, müşteri çoktu. Şimdi tablo tam tersine döndü. Yüzde 30'a kadar kirası düşen bölgeler olmasına rağmen talep hala az"



- "Geçen yıl Beşiktaş'ta 3 bin lira olan ev şu an 2 bin 500'e, 2 bin 500 seviyelerinde olan ev 2 bin liraya, 2 bin seviyesinde olan ev de bin 500 lira seviyelerine düştü"



- "Satılık konutlarda beklenen talep yok. Fiyatlar yüksek. Müşteriler, şu anda uygun fiyatlı ikinci el konuta yöneliyor"



(Eda Fatma Topçu/İstanbul)



3- "Türkiye'nin petrolü turizmdir”

- Dünya Turizm Forumu Başkanı Bulut Bağcı:



- "Türkiye turizmde 2018'den itibaren çok daha üst noktalara gelecektir"



- "Nasıl ki Arap körfezinde petrol, Rusya'da doğal gaz çok önemliyse Türkiye'nin petrolü de turizmdir"



- "Avrupalı turistleri tekrar kazanmak için yeni stratejilere ihtiyaç var"



(Emre Gürkan Abay/Moskova)









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