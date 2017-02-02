Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ocak ayı veri bülteni (1)

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ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,12 artarak 11 milyar 277 milyon dolara yükseldi, ithalat ise yüzde 14,69 artarak 15 milyar 427 milyon dolar oldu.

Bakanlığın bu yılın ocak ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, ocakta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,12 arttı ve 11 milyar 277 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ithalat yüzde 14,69 artarak 15 milyar 427 milyon dolar oldu.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 16,11'lik artışla, 26 milyar 704 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı da yüzde 6,3 artarak 4 milyar 150 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da geçen yılın ocak ayında yüzde 71 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 73,1 olarak gerçekleşti.

(Sürecek)