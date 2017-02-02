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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ocak ayı veri bülteni (2)

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:19

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ocakta en çok ihracat yapılan fasıl, 1 milyar 695 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" oldu.

Bakanlığın bu yılın ocak ayına ait dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, ocakta en çok ihracat yapılan fasıllar, 1 milyar 695 milyon dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 923 milyon dolar ile "kazan: makina ve cihazlar, aletler, parçaları", 812 milyon dolar ile "inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar" olarak belirlendi.

Ocakta en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 37 milyon dolar ile "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları" olarak kayıtlara geçti. Bunu 1 milyar 898 milyon dolar ile "kazan: makina ve cihazlar, aletler, parçaları" ve 1 milyar 447 milyon dolar ile "elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları" ithalatı takip etti.

- Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Bu ayda en fazla ihracat 1 milyar 122 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 684 milyon dolarla Irak ve 674 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 851 milyon dolar ile Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 427 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 187 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından ocakta tahsil edilen vergiler, bir önceki aya göre yüzde 0,74 azalarak 8 milyar 484 milyon liradan 8 milyar 422 milyon liraya geriledi.

- Şirket verileri

Ocakta 5 bin 407 limited şirket, 4 bin 161 ticari işletme, bin 687 şube, bin 5 anonim şirket, 72 kooperatif kuruldu.

Türkiye genelinde ocak ayı itibarıyla toplam 1 milyon 682 bin 107 esnaf ve sanatkar bulunuyor. Ocakta Türkiye genelinde toplam 25 bin 154 esnaf ve sanatkar işletmesi kuruldu, 10 bin 734 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı.

(Bitti)

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