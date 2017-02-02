Ocakta 10 elektrik santrali devreye alındı

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ANKARA (AA) - Türkiye'de ocak ayında 103,9 megavat kurulu kapasiteye sahip 10 elektrik santrali devreye alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin elektrikte toplam kurulu gücü 78 bin 601 megavata yükseldi.

Bu yıl ocakta devreye alınan 103,9 megavatın 50 megavatını Karabük'te devreye alınan kömür ve kojenerasyon santrali oluşturdu. Bu ayda Balıkesir'de 2 megavat ve Aydın'da da 1 megavatlık doğalgaz santrali faaliyete alındı. Böylece yılın ilk ayında işletmeye giren kapasitenin yüzde 51'i termik santrallerden geldi.

Söz konusu ayda işletmeye giren toplam kapasitenin yüzde 35,7'si ise rüzgar santrallerinden oluştu. Ocakta, Manisa, Afyonkarahisar, Kırklareli ve Balıkesir'de 37,09 megavat kurulu güce sahip 4 rüzgar santrali devreye alındı.

Ocakta faaliyete geçirilen kapasitenin yüzde 13,3'ünü ise hidroelektrik santralleri oluşturdu. Bu dönemde, Zonguldak, Giresun ve Rize'de 13,8 megavat kapasiteye sahip 3 hidroelektrik santrali devreye alındı.

- Geçen yıla göre yatırımlar azaldı

Öte yandan, bu yıl ocakta devreye alınan elektrik kapasitesi 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 56 azaldı. Türkiye'de geçen yıl 237 megavatlık kapasite işletmeye alınırken, bu miktar ocakta 103,9 megavata geriledi.

Geçen yıl ocakta devreye alınan kapasitenin yüzde 59,2'si termik santrallerden, yüzde 21,1'i hidroelektrik, yüzde 14,8'i rüzgar santrallerinden oluştu.

Kalan yaklaşık yüzde 5'lik kapasite ise biyokütle, jeotermal ve diğer kaynaklardan elde edildi.