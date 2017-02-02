02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Terörle mücadele

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:32

ANKARA (AA) - Terörle mücadele kapsamında 2-30 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, yurt genelinde geçen ay güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 905 operasyon gerçekleştirilirken, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 463 şüpheliden 153'ü tutuklandı.

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 40 şüpheliden biri tutuklandı.

Operasyonlarda 20'si ölü, 19'u sağ, 17'si teslim olan toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan 302 şüpheliden 17'si, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda yakalanan 3 bin 309 zanlıdan bin 425'i tutuklandı.

- Uyuşturucuyla mücadele operasyonları

Bu arada terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 622 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 12 ton 486 kilo 793 gram esrar, 465 kilo eroin, 59 kilo afyon sakızı, 3 kilo kokain, 395 bin 822 uyuşturucu hap, 21 kilo 734 gram metamfetamin, bin 526 Hint keneviri, 11 kilo bonzai, 4 milyon 678 bin 303 adet kaçak sigara ve 2 milyon 6 bin 169 litre akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 bin 408 şüpheliden 143'ü tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 7 bin 988 göçmen yakalandı. Operasyonlarda organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 160 zanlıdan 65'i tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Ocakta 10 elektrik santrali devreye alındı
YEREL

OCAKTA 10 ELEKTRİK SANTRALİ DEVREYE ALINDI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ocak ayı veri bülteni (2)
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ (2)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ocak ayı veri bülteni (1)
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ (1)
GÜNDEM / 2 Şubat 2017
YEREL

GÜNDEM / 2 ŞUBAT 2017
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM
GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK
2017 Afrika Uluslar Kupası
YEREL

2017 AFRİKA ULUSLAR KUPASI

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
YEREL

VOLEYBOL: CEV ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ

GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK
Romanya'da af yasası protestoları
YEREL

ROMANYA'DA AF YASASI PROTESTOLARI
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Şubat 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 2 ŞUBAT 2017

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine tepki
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İSRAİL'İN YASA DIŞI YERLEŞİM YERLERİNE TEPKİ
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
YEREL

BASKETBOL: FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
İstanbul'da elektrik kesintisi
YEREL

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karadeniz'de geçiş tatbikatı
YEREL

KARADENİZ'DE GEÇİŞ TATBİKATI
AK Parti MYK toplantısı
YEREL

AK PARTİ MYK TOPLANTISI

AK Parti MYK toplantısı
YEREL

AK PARTİ MYK TOPLANTISI
Pakistan'da Hafız Said'e yurt dışı çıkış yasağı
YEREL

PAKİSTAN'DA HAFIZ SAİD'E YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Kamerun-Nijerya sınırında saldırı
YEREL

KAMERUN-NİJERYA SINIRINDA SALDIRI

Suriyeli muhaliflerden Mistura'ya tepki
YEREL

SURİYELİ MUHALİFLERDEN MİSTURA'YA TEPKİ
Polonya, 2010'daki uçak kazasını BM'ye taşıyacak
YEREL

POLONYA, 2010'DAKİ UÇAK KAZASINI BM'YE TAŞIYACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aktay: &quot;(Kabine değişikliği iddialarına ilişkin) Emin olun yok. Hiç yok yani öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor.&quot;
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ AKTAY: "(KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARINA İLİŞKİN) EMİN OLUN YOK. HİÇ YOK YANİ ÖYLE BİR KONU NE KONUŞULDU NE DE GÜNDEME ÖYLE BİR KONU GELMİŞ BULUNUYOR."
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada ifadeler
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA İFADELER