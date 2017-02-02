Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs

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ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) yönetim kurulu başkanlığında faaliyet gösteren Münir Birsel Vakfının, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik bursları için başvurular 15 Şubat'ta başlayacak.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Münir Birsel Lisans Üstü Bursları Vakfı, yüksek lisans ve doktora öğrenimini sürdüren üstün başarılı öğrencilerin, öğrenim ve araştırmalarını tamamlamalarına yardımcı olarak, ülkede bilim ve teknolojinin gelişmesi için ihtiyaç duyulan üstün nitelikli insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Düzenli geliri olmayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs için gerekli koşullarını taşıyanlar, 15 Şubat'tan itibaren "https://www.tubitak.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek form ile başvuru yapabilecek.

Öğrenimin başarıyla sürdürülmesi koşuluyla aylık burs miktarı, ücretli görevi olmayan yüksek lisans öğrencileri için 500, doktora öğrencileri için 600 lira olacak. Öğrencilere bursları 1 Mart'tan itibaren verilecek.

- Müni̇r Bi̇rsel kimdir?

Birsel, 1897 yılında İzmir'de doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesinden 1919 yılında birincilikle mezun olan Birsel, 1923'te İzmir'e dönerek özel avukatlık bürosu açtı. İzmir Milletvekili (1943) seçilen Birsel, TBMM yedinci ve sekizinci dönemlerinde görev yaptı. İki kez Milli Savunma Bakanı, İşletmeler Bakanı görevine getirilen Birsel, Münir Birsel Vakfının kurulması için TÜBİTAK'a bağış yaptı.

Yönetim Kurulu, TÜBİTAK Başkanı'nın başkanlığında seçilen üyelerden oluşan vakıfla, temel bilimlerden fizik, kimya ile mühendislik bilimlerinden elektrik, elektronik, makine, maden, metalurji, jeoloji, petrol, uçak ve kimya mühendisliği dallarında yurt içinde ve dışında burs verilmesi amaçlanıyor.

Birsel, 24 Şubat 1990'da vefat etti.

