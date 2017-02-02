02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:50

HATAY (AA) - Hatay merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Ocak'ta Hatay, Osmaniye, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlılardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, 14'ü ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan aralarında meslekten ihraç edilen İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başer'in de bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hatay'ın EXPO 2021 adaylığı
YEREL

HATAY'IN EXPO 2021 ADAYLIĞI

MHP'li Ahrazoğlu: &quot;Bir oyum var o da evettir&quot;
YEREL

MHP'Lİ AHRAZOĞLU: "BİR OYUM VAR O DA EVETTİR"
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI
ATSİAD yönetiminden kan bağışı
YEREL

ATSİAD YÖNETİMİNDEN KAN BAĞIŞI
Bosna Hersek'ten Suriyeli sığınmacılara insani yardım
YEREL

BOSNA HERSEK'TEN SURİYELİ SIĞINMACILARA İNSANİ YARDIM
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ