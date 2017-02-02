Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

HATAY (AA) - Hatay merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Ocak'ta Hatay, Osmaniye, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlılardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, 14'ü ise adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan aralarında meslekten ihraç edilen İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başer'in de bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.