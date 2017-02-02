Filipinler'de fabrikada yangın

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MANILA (AA) - Filipinler'in kuzeyindeki Cavite kentinde fabrikada çıkan yangında 100'den fazla işçinin yaralandığı bildirildi.

Cavite Valisi Jesus Crispin Remulla, gazetecilere yaptığı açıklamada, General Trias köyündeki "House Technology Industries" adlı fabrikada çıkan yangında aralarında 3 Japon'un da bulunduğu 100'den fazla işçinin yaralandığını, 3 işçinin de kayıp olduğunu belirtti.

Yaralılardan 10'unun durumunun ciddi olduğunu ifade eden Remulla, bazı işçilerin alevlerden kaçmak için pencerelerden atladığını kaydetti.



Remulla, 3 katlı fabrikanın prefabrik bina parçalarının bulunduğu bölümünde çıkan yangına ev yalıtım malzemeleri üretiminde kullanılan makinenin aşırı ısınmasının yol açtığını söyledi.

Yangının 18 saat sonra tamamen kontrol altına alındığını dile getiren Remulla, itfaiyecilerin ilerleyen saatlerde binaya gireceklerini ve binada inceleme yapacaklarını söyledi.

2015 yılında Filipinler'in başkenti Manila'daki bir terlik fabrikasında çıkan yangında 72 kişi yaşamını yitirmişti.