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Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY soruşturması

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:01

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 emniyet mensubundan 22'si tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca Gaziantep, Adıyaman ve Osmaniye'de yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla, daha önce açığa alınan, aralarında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ile polis memurlarının da bulunduğu 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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