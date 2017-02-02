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Snowboard Dünya Kupası'na doğru

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:06
Snowboard Dünya Kupası'na doğru


ERZURUM (AA) - Milli snowboardcular Elif Kübra Geneşke, Hamza Polat ve Yavuz Dumlu, Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) açıkladığı Snowboard Alpine puan listesine göre Türkiye ve Bulgaristan'da yapılacak Dünya Kupası yarışlarına katılma hakkı elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından 20 Ocak'ta Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, Uluslararası Snowboard Paralel Büyük Slalom Yarışları düzenlendi.

Yarışlar sonucunda milli sporcular Elif Kübra Geneşke kadınlar, Hamza Polat ve Yavuz Dumlu da erkekler kategorisinde dereceye girdi.

Bu süreçten sonra FIS kararını bekleyen milli sporcular, açıklanan Snowboard Alpine listesine göre yeterli puan seviyesine çıkarak önce 3-5 Şubat'ta Bulgaristan Bansko, ardından da Kayseri Erciyes'te 4 Mart'ta düzenlenecek Dünya Kupası'nda yarışma hakkı kazandı.

TKF Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, AA muhabirine, 3 sporcularının FIS Snowboard Dünya Kupası'nda yarışacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

FIS'ın açıkladığı son puan listesinde Elif Kübra, Hamza ve Yavuz'un yeterli puan seviyesine çıktığını belirten Kıyıcı, şöyle konuştu:

"Sporcularımız yarışmalara ülkemiz adına katılmaya hak kazanmışlardır. Federasyon olarak spora önemli yatırımlar yapıyoruz. Bunun neticesinde Bulgaristan ve Türkiye'deki yarışlarda 3 sporcu ile ülkemizi temsil edilecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunu başaran sporcularımızı ve teknik ekibi kutluyor, bundan sonraki yarışmalarda başarılar diliyorum. Sporcularımız ilk 30'a girerse 2018'de Güney Kore'deki Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na katılma yolunda önemli bir başarı sağlamış olacak."


- Geneşke ikinci kez yarışacak


Geçen yıl yapılan Snowboard Dünya Kupası'nın Erciyes ayağında, Türkiye'den tek sporcu olarak katılıp bu başarısıyla tarihe geçen Elif Kübra Geneşke, bu yılki organizasyona da tekrar katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Geneşke, Dünya Kupası'nda iki erkek ve bir kadın Türk sporcunun madalya için piste çıkacağını aktardı.

Bu zamana kadar erkeklerde bu organizasyona katılım olmadığını anlatan Geneşke, "Bu sene itibarıyla erkekler de puan alarak organizasyona katılmaya hak kazandı. Hedeflerimiz büyük. Daha iyi puanlar alıp, olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Sıkı bir çalışma ile performansımızı artıracağız. Merdivenleri sağlam bir şekilde çıkıp hedefimize ulaşmayı planlıyoruz. Bizim madalya umudumuz var. Hedefimiz yüksek, inşallah başaracağız."

Milli sporcu Hamza Polat ise, TKF yetkilileri ve antrenörlerinin bu başarının elde edilmesinde önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Yola çıkarken hedeflerinin öncelikle Kayseri'deki kupa olduğunu dile getiren Polat, "Bunu biraz daha büyüttük, olimpiyatları hedefliyoruz. Halkımızın yanımızda olmasını ve bizi desteklemesini istiyoruz." dedi.

Yavuz Dumlu da emeklerinin karşılığını alarak meyvesini toplamaya başladıklarını vurgulayarak, "Önümüzde çok yol var. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Ben ayrıca Erzurum'da düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde de (EYOF) yarışacağım. Orada da podyum görmek istiyorum." diye konuştu.

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