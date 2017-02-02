Esnafa vergi rehberi dağıtıldı

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ile ilgili işlemlerin daha bilinçli ve doğru yerine getirilebilmesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da esnafa vergi rehberi dağıttıklarını belirterek, "Tüm esnafımıza bu rehberleri ayrıntılı bir şekilde okumalarını, incelemelerini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, vergi gibi teknik konuların bilinçli ve doğru bir şekilde yerine getirilmesinin, hataları ve vergi kayıp kaçağını azaltacağını kaydederek, basit usulde vergiye tabi esnaf için 10 bin vergi rehberinin bu yıl da esnaf odaları aracılığıyla dağıtılması için tüm Türkiye'ye gönderdiklerini bildirdi.

Esnafın bağlı oldukları vergi dairelerinin yanı sıra www.tesk.org.tr ile www. gib.gov.tr adreslerinden de rehberlere ulaşabileceklerini ifade eden Palandöken, "Vergi ile ilgili işlemlerin daha bilinçli ve daha doğru olarak yerine getirilebilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı ile iş birliği içinde her yıl binlerce vergi rehberini esnafımıza dağıtıyoruz. Tüm esnafımıza bu rehberleri ayrıntılı bir şekilde okumalarını, incelemelerini tavsiye ediyoruz. Böylelikle hem sahip oldukları hakları daha iyi bilirler hem de beyanlarında hata payını en aza indirirler." değerlendirmesinde bulundu.

Basit usule tabi esnafın yıllık 8 bin liraya kadar olan kazancının vergi dışı bırakılması yönündeki uygulamanın da bu yıl başladığını hatırlatan Palandöken, bu ay verilecek beyannamelerde, esnafın elde ettiği kazançtan 8 bin liralık indirimin düşürüleceğine işaret etti.

Bu şekilde yaklaşık 680 bin esnafın vergi ödemeyeceğinin altını çizen Palandöken, 8 bin liranın üzerinde gelir elde edenlerin ise 8 bin liralık indirimden sonra kalan tutar üzerinden vergi ödeyeceklerini belirtti.

Söz konusu uygulamanın basit usulde vergiye tabi esnafı çok rahatlatacağına dikkati çeken Palandöken, "Temennimiz bu uygulamanın yakın bir gelecekte tüm mükellefleri kapsamasıdır." görüşüne yer verdi.