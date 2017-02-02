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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Satış ve devir sözleşmelerinin saklanma süresi düşürüldü

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:26

ANKARA (AA) - Noterlerin tescil edilmiş araçların satış ve devirlerine ilişkin yaptığı sözleşmelerin 20 yıl olan saklanma süresi 15 yıla düşürüldü.

Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, noterliklerde yapılan işlemler, saklanma şekil ve esasları bakımından, "A, B, C ve D" diye dört gruba ayrıldı.

Sadece tescil edilmiş araçların satış ve devirlerine ilişkin sözleşmeleri kapsayan D grubuna piyango ve özel kuruluşların, kura, seçim ve toplantılarında yapılan belgelendirmelerin de yer aldığı tespit işlemleri, emanet işlerine ait tutanaklar, imza onaylı veya onaysız tüm tebligat işlerine ilişkin işlem kağıtları ve tercüme işlemleri de dahil edildi.

Yönetmelikteki düzenleme ile işlem kağıtlarının saklanma süreleri de değiştirildi. B grubunda yer alan özel ve tüzel kişilerin, noterliklerde yaptırdıkları defter, fatura, makbuz ve benzeri diğer onaylamalara ilişkin işlem kağıtları ile örnek işlemler 10 yıl, C grubundaki Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılan protesto işlemleri ise 5 yıl saklanacak.

Düzenleme ile D grubundaki işlemlerin 20 yıl olan saklama süresi de düşürüldü. Değişikliğe göre tescil edilmiş araçların satış ve devirlerine ilişkin sözleşmeler ile grupta yer alan diğer işlemlerin saklama süresi 15 yıl olacak.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 163'üncü gününde, 244 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde düzenlenen hava harekatında barınma amaçlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, bir depo ve 2 top imha edildi. Gerçekleştirilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 terörist etkisiz hale getirildi.
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 163'ÜNCÜ GÜNÜNDE, 244 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİ VURULDU. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT UÇAKLAR TARAFINDAN EL BAB, TADİF, KABBASİN VE BZAGAH BÖLGELERİNDE DÜZENLENEN HAVA HAREKATINDA BARINMA AMAÇLI KULLANILAN 83 BİNA, 10 BOMBALI ARAÇ, 2 MÜHİMMAT DEPOSU, 2 TOPLANMA NOKTASI, BİR DEPO VE 2 TOP İMHA EDİLDİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN HAVA HAREKATI VE ÇATIŞMALARDA 51 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.

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